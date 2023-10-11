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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Премьер Ирака призвал Путина содействовать прекращению огня между ХАМАС и Израилем

Премьер Ирака призвал Путина содействовать прекращению огня между ХАМАС и Израилем
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани попросил президента России Владимира Путина содействовать прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта.

"Господин президент, я обращаюсь к вам как президенту страны - постоянного члена Совета Безопасности ООН выступить с инициативой о реальном прекращении огня и реальном решении палестинской проблемы", - сказал иракский премьер на пленарной сессии "Российской энергетической недели".

По словам ас-Судани, такая инициатива могла бы предотвратить более серьезные последствия эскалации насилия в зоне конфликта.

"Последствия этих вызовов мы даже не можем предсказать для всего региона. Мы говорим об арабской, исламской улице, они просто сейчас бурлят, видя те события, которые происходят в Палестине, убийства и нападения на сектор Газа", - сказал он.

Ас-Судани и Путин днем ранее обсудили происходящее на переговорах в Москве. Глава правительства Ирака назвал обострение палестино-израильского конфликта опасной эскалацией, которая может привести к разрушению сектора Газа. Путин же назвал начавшееся обострение ярким примером провала политики США.

Хроника 07 – 11 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Ирак Мухаммед ас-Судани ХАМАС Израиль Владимир Путин
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