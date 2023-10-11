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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:10

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 11 октября повысилась на 14,4%

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 11 октября повысилась на 14,4%
Фото: Boris Roessler/picture alliance via Getty Images

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 11 октября составляет 5,224 тыс. рублей за тонну против 4 тыс. 564,6 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Рост составил 14,4%.

Пошлина на ячмень снизилась до 1 тыс. 166,1 рубля с 1 тыс. 251,1 рубля за тонну, на кукурузу - повысилась до 3 тыс. 120,8 рубля с 2 тыс. 853,8 рубля за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $248,8 за тонну на пшеницу ($244,5 неделей ранее), $178,4 - на ячмень ($183,6), $206,8 - на кукурузу ($207,4).

Пошлины будут действовать по 17 октября включительно.

Как сообщалось, с июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тыс. с 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15,875 тыс. рублей с 13,875 тыс. рублей за тонну.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. С июля 2022 года ставки пошлины определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

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