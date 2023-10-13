Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 18 октября повысится на 9,8%

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 18 октября составит 5 734,7 рубля за тонну против 5 224 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Рост составит 9,8%.

Пошлина на ячмень снизится до 772,6 рубля с 1 166,1 рубля за тонну, на кукурузу - повысится до 3 271,8 рубля с 3 120,8 рубля за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $251,2 за тонну на пшеницу ($248,8 неделей ранее), $169,3 - на ячмень ($178,4), $204,9 - на кукурузу ($206,8).

Пошлины будут действовать по 24 октября включительно.

Как сообщалось, с июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тыс. с 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15 875 рублей с 13 875 рублей за тонну.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. С июля 2022 года ставки пошлины определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.