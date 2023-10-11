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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:10

Американский авианосец прибыл в восточную часть Средиземного моря

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Авианосец США USS Gerald Ford, прибыл во вторник в восточную часть Средиземного моря, сообщает американское военное командование.

На странице этого авианосца в социальных сетях опубликованы фотоснимки с подписью "моряки авианосной группы USS Gerald Ford контролируют восточное Средиземноморье".

В воскресенье Пентагон направил к берегам Израиля авианосную ударную группу во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford.

Такое решение США приняли на фоне боев между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС.

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Хроника 07 – 11 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Пентагон Средиземноморье ХАМАС Израиль
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