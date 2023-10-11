Американский авианосец прибыл в восточную часть Средиземного моря
Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Авианосец США USS Gerald Ford, прибыл во вторник в восточную часть Средиземного моря, сообщает американское военное командование.
На странице этого авианосца в социальных сетях опубликованы фотоснимки с подписью "моряки авианосной группы USS Gerald Ford контролируют восточное Средиземноморье".
В воскресенье Пентагон направил к берегам Израиля авианосную ударную группу во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford.
Такое решение США приняли на фоне боев между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС.