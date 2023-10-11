Американские спецслужбы ищут доказательства причастности Ирана к конфликту в Израиле

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Американская разведка прилагает усилия к тому, чтоб отыскать подтверждение прозвучавших утверждений о причастности Ирана к нынешнему обострению палестино-израильского конфликта, сообщил телеканал CNN.

"Разведывательное сообщество США роется в своих хранилищах данных и поручает национальным разведывательным агентствам искать новые улики, чтобы определить, сыграл ли Иран непосредственную роль в субботнем смертоносном нападении ХАМАС на Израиль, заявил во вторник высокопоставленный представитель администрации Байдена", - говорится в сообщении.

Телеканал отмечает, что представитель израильской разведки сообщил, что они "также возвращаются назад и изучают предыдущие доказательства".

"Я сомневаюсь, что Иран вообще ничего не знал, - сказал он. - Мы были свидетелями встреч, и мы видели тесную координацию между ними".

В то же время, представитель Белого дома Джон Кирби накануне заявил, что, хотя Иран давно поддерживает ХАМАС, данных о его причастности к нынешним событиям у Вашингтона нет.

"Иран давно поддерживает ХАМАС и другие террористические группировки в ближневосточном регионе", - цитируют его американские СМИ.

Он добавил: "Так что в этом плане можно считать, что Иран имеет отношение к произошедшему. Однако у нас нет данных, указывающих на прямую причастность к такого рода атакам".

Тем не менее, Комитет по международным отношениям палаты представителей американского конгресса подготовил проект резолюции о поддержке Израиля, предложив усилить давление на Иран.

В проекте говорится, что палата представителей "призывает к применению санкций против Ирана, чтобы предотвратить финансирование Тегераном террористических группировок, в том числе ХАМАС и "Исламский джихад".

Группа сенаторов США после обострения ближневосточного конфликта призвала вновь заморозить активы Ирана на сумму $6 млрд. Администрация Байдена разморозила активы в рамках сделки, заключенной в прошлом месяце, которая обеспечила освобождение пяти американских заключенных в Иране.