Путин назвал бездоказательными обвинения в адрес Ирана в ближневосточном обострении

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал бездоказательными обвинения в адрес Ирана в причастности к обострению палестино-израильского конфликта, отметив, что не видит смысла в направлении авианосной группы США в восточную часть Средиземного моря.

"Я не понимаю, зачем США туда (в Средиземное море) подтаскивают одну авианосную группу, анонсируют вроде вторую. Смысла я не очень вижу. Они, что, собираются бомбардировать Ливан?" - сказал Путин в ходе пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя".

"Или просто решили попугать кого-то? Но там есть люди, которые уже ничего не боятся. Нужно не этим способом решать проблему, а искать компромиссные решения", - продолжил президент РФ.

"Сейчас мы слышим - Иран обвиняют во всех грехах, как обычно, бездоказательно. Нет доказательств", - сказал Путин.

"Посмотрим, надеюсь, что здравый смысл возобладает", - заключил он.