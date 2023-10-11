Байден призвал Нетаньяху минимизировать жертвы среди гражданских в секторе Газа

США планируют создать коридор для эвакуации мирных жителей

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху свести к минимуму жертвы среди гражданского населения в секторе Газа, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на осведомленные источники в администрации президента США.

По данным телеканала, в разговоре с Нетаньяху Байден был более прямолинеен, чем в предыдущих заявлениях о том, что израильские военные должны приложить все усилия, чтобы избежать жертв среди гражданского населения.

Собеседники считают, что администрация Байдена в настоящее время координирует с другими странами план, который обеспечит безопасный выезд из Газы гражданским лицам.

По плану, палестинские гражданские лица и американцы покинут зону боевых действий в Газе через южный коридор, ведущий в Египет.

Телеканал отмечает, что поскольку Израиль готовится к потенциальному наземному вторжению в Газу, мирным жителям, которые не имеют отношения к ХАМАСУ, грозит опасность остаться без крова или погибнуть в результате обстрела.