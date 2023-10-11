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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:10

Круизные лайнеры начали менять маршруты из-за ситуации с Израилем

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Лайнеры, совершающие круизы по Средиземному морю, вынуждены менять маршруты из-за обострения арабо-израильского конфликта, некоторые изменения затронули российских пассажиров, сообщает в среду Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"В связи с началом нового конфликта на Ближнем Востоке ряд круизных компаний, которые заходили в Израиль во время круизов по Средиземному морю, были вынуждены срочно покинуть его порты. 7 октября в порту Хайфы находились лайнеры компаний Carnival Corporation (CCL) и Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH). Их пассажиров, которые к тому моменту уже сошли на берег, срочно призвали вернуться на борт, чтобы уйти из порта как можно скорее", - говорится в сообщении.

Как отмечают в АТОР, сейчас круизные лайнеры временно не заходят в порты Израиля (на Средиземном море это Хайфа и Ашдод), некоторые рейсы аннулированы. На 9 и 13 октября были отменены все короткие круизы на лайнере Rhapsody of the Seas круизной компании Royal Caribbean, которые стартовали из Хайфы.

"В ближайшее время вместо Хайфы лайнеры будут заходить в Турцию (заявлены Бодрум и Аланья), а также в Лимасол на Кипре. Вопросы с туристами, которые планировали завершить маршрут в Израиле, будут решаться в индивидуальном порядке", - говорится в сообщении.

Был изменен также маршрут лайнера MSC Musica компании MSC Cruises, который должен был 10 октября зайти в турецкий порт Кушадасы, а оттуда отправиться в Хайфу. Он завершит круиз 12 октября в Анталье, откуда смогут вылететь домой российские пассажиры. Россиянам, которые должны были отправиться 10 октября в круиз из порта Кушадасы, круизный оператор обещает вернуть деньги за несостоявшийся маршрут, сообщает АТОР со ссылкой на генерального представителя MSC в РФ - туроператора PAC Group.

Хроника 07 – 11 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
АТОР Израиль
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