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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Stellantis и Samsung SDI построят второй завод по выпуску аккумуляторов в США

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Европейский автомобильный концерн Stellantis NV и южнокорейская Samsung SDI инвестируют более $3,2 млрд в строительство второго совместного предприятия по выпуску аккумуляторов в США.

Как говорится в пресс-релизе Stellantis, новый завод расположится в городе Кокомо (штат Индиана), где компании уже строят свое первое предприятие.

Второе предприятие, как ожидается, приступит к работе в начале 2027 года. Его запуск позволит создать 1,4 тыс. новых рабочих мест.

Первый завод Stellantis и Samsung SDI в Кокомо, как ожидается, будет введен в строй в первом квартале 2025 года.

Два предприятия смогут производить аккумуляторы совокупной ёмкостью 67 ГВт.ч в год, отмечается в пресс-релизе. Общий объем инвестиций в два проекта превысит $6,3 млрд.

Анонсированный завод станет уже шестой площадкой Stellantis по выпуску аккумуляторов.

Акции Stellantis прибавляют в цене 2,2% на торгах в Милане в среду, стоимость бумаг Samsung SDI выросла по итогам сессии в Сеуле на 4,3%.

Samsung Stellantis США
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