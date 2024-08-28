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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:38

GM и Samsung SDI построят завод аккумуляторов в Индиане стоимостью $3,5 млрд

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель General Motors Co. (GM) и южнокорейская Samsung SDI подписали соглашение о создании совместного предприятия для строительства завода по выпуску аккумуляторов в Нью-Карлайле (Индиана), сообщает Samsung SDI.

Компании инвестируют около $3,5 млрд в новое предприятие. Они рассчитывают, что завод начнет работать в 2027 году.

Предприятие будет производить высокопроизводительные NCA-аккумуляторы, которые, в частности, планирует использовать GM в новых моделях электромобилей.

На начальном этапе мощности завода позволят ему выпускать аккумуляторы совокупной емкостью 27 гигаватт-часов в год, однако в дальнейшем они будут расширены до 36 гигаватт-часов в год, отмечается в пресс-релизе.

Южнокорейская компания рассчитывает, что СП с GM позволит ей закрепиться на североамериканском рынке и привлечь новых клиентов.

СП Samsung SDI и GM, как ожидается, позволит создать более 1,6 тысячи рабочих мест в Индиане.

Две компании сообщили о планах создания СП еще в апреле 2023 года и более года работали над соглашением. Изначально они рассчитывали, что их предприятие начнет производство в 2026 году.

General Motors Samsung Индиана США Samsung SDI
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