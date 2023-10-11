Бельгия создаст фонд для Украины в 1,7 млрд евро за счет налогообложения доходов активов РФ

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо объявил в среду о создании "Фонда для Украины" размером в 1,7 млрд евро.

"Бельгия поддержит Украину по трем очень конкретным направлениям: прежде всего, военной помощью; во-вторых, применением экономических санкций (ЕС против РФ); и, в-третьих, созданием "Фонда для Украины" в 1,7 млрд евро", - сказал глава бельгийского правительства на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Брюсселе.

"Источником этого фонда являются миллиарды российских активов, которые были заморожены в Бельгии", - объяснил Де Кроо.

По его словам, средства от налогообложения доходов российских активов должны целиком передаваться для Украины. Он уточнил, что они послужат для закупок военного оснащения, гуманитарной помощи, макроэкономических целей.

Телеканал RTBF напомнил, что в 2022 году в связи с обсуждением соответствующих санкций называлась сумма российских активов в 197 млрд евро, находящихся в Бельгии у международного депозитария Euroclear, в отношении которых применяется налог на ценные бумаги. Эти сборы и должны стать источником финансирования "Фонда для Украины".

Euroclear в своем отчете за первое полугодие 2023 года отмечал, что Еврокомиссия рассматривает различные варианты использования доходов от заблокированных российских активов, удерживаемых финансовыми институтами, включая Euroclear, для финансирования восстановления Украины. Депозитарий предупреждал, что нацелен на минимизацию потенциальных юридических, технических и операционных рисков, которые могут возникнуть для него и его клиентов в результате реализации любых предложений Еврокомиссии.