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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Совет НАТО-Украина обсудил задачи Киева в перспективе вступления страны в альянс

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Перспектива вступления Украины в Североатлантический альянс и поддержка Киева ввиду приближающейся зимы были темами прошедшего в среду заседания Совета НАТО-Украина, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг.

"Сегодня на Совете НАТО-Украина мы обсудили приоритеты Украины на пути к членству в НАТО, включая долгосрочную совместимость и оборонные закупки", - сказал глава альянса на пресс-конференции в Брюсселе, где 11-12 октября проходит совещание министров обороны стран альянса.

По словам генсека, модернизированный сектор обороны и безопасности "обеспечит украинцам возможность поддерживать мир и стабильность".

Он, кроме того, отметил, что "союзники высоко оценили продолжающуюся борьбу Украины с коррупцией" даже в условиях ведения военных действий.

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"Мы также ясно дали понять, что НАТО усилит поддержку, чтобы помочь Украине пережить еще одну трудную зиму. Это включает в себя предоставление дополнительной одежды для холодной погоды, средств разминирования, топлива и медицинского оборудования", - сообщил глава Североатлантического альянса.

В заседании совета участвовал украинский министр обороны Рустем Умеров.

Столтенберг также указал на то, что в рамках совещания контактной группы по обороне Украины под руководством США, в которой участвовал украинский президент Владимир Зеленский, было обещано продолжать оказывать военную помощь Киеву.

"Приветствую новые объявления за последние часы, среди которых: Бельгия и Дания подтвердили свои планы по поставке на Украину самолетов F-16. Канада передаст в дар зимнюю одежду и снаряжение на десятки миллионов долларов", - сказал генеральный секретарь.

Он также объявил, что Германия пообещала пакет помощи в 1 млрд евро, предусматривающий в основном поставки систем ПВО Patriot и IRIS-T. Великобритания выделит более 100 млн евро на приобретение дополнительного оборудования для противовоздушной обороны и разминирования. США предоставят боеприпасы для систем ПВО, артиллерии и ракетной техники на сумму более $200 млн.

НАТО Украина
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