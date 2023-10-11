Украина получит первые истребители F-16 не раньше весны

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Первые самолеты F-16 могут поступить в украинские ВВС не ранее весны 2024 года, сообщил в среду глава Пентагона Ллойд Остин.

"Самая ранняя возможная дата для того, чтобы там появились первые подобные самолеты, - следующая весна", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Остин добавил, что США возглавят коалицию стран, которые помогут Украине воссоздавать собственные военно-воздушные силы.

"США вновь выступят с инициативой и возглавят коалицию стран, работающих с Украиной над развитием ее собственных военно-воздушных сил. Возглавляя эту коалицию, США будут тесно сотрудничать с Украиной и другими партнерами с фокусом на освоение возможностей F-16", - сказал он.

По словам Остина, Дания и Нидерланды также будут работать над этим в коалиции.