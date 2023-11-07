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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Нидерланды направляют F-16 в Румынию для подготовки украинских пилотов

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Командование нидерландских ВС отправляет во вторник пять истребителей F-16 на авиабазу в Фетешти в Румынии для обучения пилотов с Украины, сообщила во вторник министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в соцсети X.

"Пять голландских F-16 сегодня отправляются на авиабазу в Фетешти в Румынии. Там скоро откроется учебный центр F-16 для подготовки пилотов как из стран НАТО, так и с Украины", - написала Оллонгрен.

Это первые истребители F-16, которые Нидерланды отправили для подготовки украинских пилотов. По данным нидерландского Минобороны, всего Нидерланды выделят для обучения от 12 до 18 истребителей.

Ранее в октябре глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в украинские ВВС первые самолеты F-16 могут поступить не ранее весны 2024 года. Остин добавил, что США возглавят коалицию стран, которые помогут Украине воссоздавать собственные военно-воздушные силы. По его словам, Дания и Нидерланды также будут работать над этим в коалиции.

F-16 - американский многофункциональный лёгкий истребитель четвертого поколения, эксплуатируют с 1978 года. Считается самым массовым истребителем четвёртого поколения, всего построено более 4,6 тыс. самолетов, состоит на вооружении 25 стран, активно использовался в операции НАТО против Югославии и конфликтах на Ближнем Востоке.

F-16 Нидерланды Румыния Украина
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