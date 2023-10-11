Путин заявил, что призыв Израиля к палестинцам уехать в Египет не ведет к миру

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин воздержался от комментариев в связи со звучащими в Израиле призывами к палестинцам переместиться в Египет и напомнил, что они живут на исторически своей земле.

"Мне трудно давать какие-то оценки. Эта земля, на которой живут палестинцы, - это их земля, исторически их земля. Тем более, здесь предполагалось создать независимое Палестинское государство", - сказал Путин в интервью модератору пленарного заседания Российской энергетической недели, отвечая на вопрос, как он относится к подобным призывам.

"На мой взгляд, это не то, что может вести к миру", - подчеркнул он.

Путин также призвал воздержаться от резких заявлений и оскорблений чувств людей, вовлеченных в конфликт на Ближнем Востоке.

"Вопрос сложный, он очень чувствительный. Но на данный момент, конечно, нужно воздержаться от резких заявлений и, несмотря ни на что, не нужно оскорблять чувства людей, которые вовлечены в конфликт", - сказал Путин, отвечая на вопросы ведущего межарабского телеканала Al Ghad Амро Абдель Хамида - модератора пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".

Также, по словам президента, "нужно во что бы то ни стало избежать потерь среди мирного населения. Все действия, если уж без них не обошлось, должны быть избирательными, и минимизировать нужно угрозы и потери среди ни в чем не повинных женщин, детей, стариков".