Лавров призвал к выполнению решения ООН о создании палестинского государства

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает, что после завершения вооруженного противостояния израильтян и палестинцев все стороны всерьез отнесутся к реализации решений СБ ООН по созданию палестинского государства.

"Мы очень надеемся, что как только этот конфликт будет завершен, а мы выступаем за то, чтобы это произошло немедленно, все отнесутся всерьез к обязанности выполнять решения Совета безопасности ООН о создании палестинского государства на основе тех принципов, которые были в ООН одобрены", - сказал Лавров журналистам в четверг по итогам СМИД СНГ в Бишкеке.

Министр отметил, что у всех глав МИД стран СНГ "единое мнение, что нужно немедленно прекратить этот конфликт, соблюдать международное гуманитарное право, не допускать какие-либо проявления террористических акций, неизбирательного применения силы, от которого могут пострадать и уже страдают в огромном количестве гражданские лица с обеих сторон".

В 1947 году была принята резолюция ООН, которая предполагала создание на территории Палестины двух независимых государств — еврейского и арабского.