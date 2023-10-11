Польша разместит более 30 вертолетов Apache для усиления восточной границы

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Более 30 американских вертолетов Apache передадут авиабазе, которая решает задачи на границе с Белоруссией, сообщил в среду президент Польши Анджей Дуда.

"Это будет первая вертолетная база в нашей стране, которая получит американские вертолеты Apache", - сказал польский президент, посещая 56-ю авиабазу в Иновроцлаве (город в центральной части Польши), его цитирует агентство PAP.

"В конечном итоге на этой базе будет размещаться более 30 таких вертолетов", - добавил он, подчеркнув, что это "одна из важнейших вертолетных баз в нашей стране", "сердце Польши".

Как подчеркивает агентство, "последние два года деятельность 56-й авиабазы в Иновроцлаве сосредоточена на решении оперативных задач по обеспечению безопасности на восточной границе страны. С самого начала кризиса на границе с Беларусью и по сей день там находятся вертолеты и экипажи 1-й авиационной бригады сухопутных войск, в том числе 56-й авиабазы, поддерживая действия Пограничной стражи".

AH-64 Apache - основные ударные вертолеты армии США, используемые с 1980-х годов.

В августе этого года Пентагон сообщал, что госдепартамент США одобрил возможную продажу Польше вертолетов Apache на сумму в $12 млрд.

Польский министр обороны Мариуш Блащак, в свою очередь, заявил о планирующейся поставке 96 Apache, подчеркнув, что "это будет самый большой флот этих вертолетов за пределами Соединенных Штатов". Он уточнил, что Apache заменят в польской армии вертолеты Ми-24.