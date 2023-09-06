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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:41

Конгресс США одобрил продажу Польше 96 вертолетов Apache

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - США продаст Польше почти 100 вертолетов Apache, сообщил в среду министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"У нас есть согласие Конгресса США на продажу Польше 96 вертолетов Apache с радарами и вооружением!", - написал Блащак в своем официальном твиттер-аккаунте.

"Теперь мы начинаем переговоры о цене. Пока процедуры не будут завершены и закупленные вертолеты не будут доставлены в Польшу, армия США будет обеспечивать нас Apache из собственных ресурсов", - добавил польский министр обороны.

Ка сообщалось, ранее Блащак заявлял о намерении создать за счет американских вертолетов Apache и танков Abrams "непреодолимый барьер" на восточной границе.

Он уточнял, что Apache заместят на вооружении польской армии Ми-24.

Блащак также сообщал о договоренности с шефом Пентагона Ллойдом Остином о том, что в 2024 году Польша получит вертолеты от сухопутных войск США, чтобы заполнить нишу до получения первых Apache, произведенных специально для Польши.

США Польша Apache
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