Гражданам США рекомендовали пересмотреть планы по поездкам в Израиль

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Госдепартамент США изменил рекомендации согражданам по поездкам в Израиль и на Западный берег Иордана и теперь советует пересмотреть соответствующие решения.

Рекомендации изменены по сравнению с состоянием на 3 октября в связи с изменением ситуации в регионе.

"Группы террористов, террористы-одиночки и другие воинствующие экстремисты по-прежнему готовят атаки на территории Израиля, Западного берега Иордана и Газы", - разъяснил Госдеп. Целями нападения могут стать туристические достопримечательности, транспортные узлы, рынки и торговые центры и административные здания, нападение может быть совершено внезапно.

Рекомендация в отношении Газы остается прежней: туда ездить не следует в условиях продолжающегося вооруженного конфликта и беспорядков. Правительство США не сможет помочь соотечественникам в этом секторе, поскольку американским чиновникам запрещено его посещать.

Госдепартамент посоветовал тем, кто едет в регион, независимо от рисков, проверить последние предупреждения на веб-сайте посольства, узнать расположение ближайших бомбоубежищ и подготовить план действий на случай чрезвычайных ситуаций.

"Пожалуйста, уточните у авиакомпаний наличие рейсов и статус рейса. Гражданам США в Газе, которые хотят покинуть страну и могут сделать это безопасно, рекомендуется проверить статус контрольно-пропускного пункта Рафах на въезде в Египет", - отметили в ведомстве.