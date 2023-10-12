Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:15

Гражданам США рекомендовали пересмотреть планы по поездкам в Израиль

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Госдепартамент США изменил рекомендации согражданам по поездкам в Израиль и на Западный берег Иордана и теперь советует пересмотреть соответствующие решения.

Рекомендации изменены по сравнению с состоянием на 3 октября в связи с изменением ситуации в регионе.

"Группы террористов, террористы-одиночки и другие воинствующие экстремисты по-прежнему готовят атаки на территории Израиля, Западного берега Иордана и Газы", - разъяснил Госдеп. Целями нападения могут стать туристические достопримечательности, транспортные узлы, рынки и торговые центры и административные здания, нападение может быть совершено внезапно.

Рекомендация в отношении Газы остается прежней: туда ездить не следует в условиях продолжающегося вооруженного конфликта и беспорядков. Правительство США не сможет помочь соотечественникам в этом секторе, поскольку американским чиновникам запрещено его посещать.

Госдепартамент посоветовал тем, кто едет в регион, независимо от рисков, проверить последние предупреждения на веб-сайте посольства, узнать расположение ближайших бомбоубежищ и подготовить план действий на случай чрезвычайных ситуаций.

"Пожалуйста, уточните у авиакомпаний наличие рейсов и статус рейса. Гражданам США в Газе, которые хотят покинуть страну и могут сделать это безопасно, рекомендуется проверить статус контрольно-пропускного пункта Рафах на въезде в Египет", - отметили в ведомстве.

Обострение палестино-израильского конфликта

11
Ракетный удар по высотным зданиям в секторе ГазаРакета, выпущенная в сторону ИзраиляСожженный израильский танк близ сектора ГазаЖитель израильского Ашкелона тушит горящие машины после ракетной атаки со стороны сектора ГазаЖители Ашкелона бегут в укрытие во время ракетного обстрела ИзраиляПалестинцы на захваченном израильском военном джипе на улицах сектора ГазаРакетный удар по южным и центральным районам Израиля утром 7 октябряИзраильский полицейский на улице АшкелонаЖилое здание в израильском Ашкелоне после ракетной атакиЖители сектора Газа держат номерной знак от израильской военной техникиРакеты, выпущенные палестинцами по Израилю
Ракетный удар по высотным зданиям в секторе Газа
Хроника 07 – 12 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Госдепартамент Израиль США Газа Западный берег Иордана Рафах
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подешевела до $85,6 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 12 октября

Руководители ФРС выразили неуверенность в перспективах экономики США

Руководители ФРС выразили неуверенность в перспективах экономики США

Белый дом обсуждает объединение финансирования для Украины, Израиля и Тайваня

Белый дом обсуждает объединение финансирования для Украины, Израиля и Тайваня

NASA отложило выходы в открытый космос с МКС из-за повреждения модуля "Наука"

NASA отложило выходы в открытый космос с МКС из-за повреждения модуля "Наука"

В Белом доме заявили, что США почти исчерпали средства для поддержки Украины

Республиканцы выдвинули Скализа на пост спикера Палаты представителей конгресса США

В ЕК предупредили Цукерберга о недопустимости распространения фейков в соцсетях

В ЕК предупредили Цукерберга о недопустимости распространения фейков в соцсетях

Что произошло за день: среда, 11 октября

Путин назвал очевидным провалом США ситуацию на Ближнем Востоке

Путин назвал очевидным провалом США ситуацию на Ближнем Востоке
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });