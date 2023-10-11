США вывезли из Израиля прибывших туда на учения военных

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Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - США в связи с обострением палестино-израильского конфликта вернули из Израиля американских военных, прибывших в страну для проведения учений, сообщает Defense One со ссылкой на представителя ВВС США.

"Небольшое число американских военнослужащих, находившихся в Израиле, прилетели домой на транспортном самолете", - информирует издание.

Издание отмечает, что двусторонние американо-израильские учения отменили из-за эскалации конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Ранее в среду СМИ со ссылкой на представителя армии обороны Израиля сообщили, что первый самолет с американскими боеприпасами приземлился в Израиле. Самолет прибыл на израильскую авиабазу Неватим ночью во вторник.

Накануне президент США Джо Байден пообещал, что Вашингтон позаботится о том, чтобы у Израиля были инструменты, необходимые для самообороны, и что США увеличивают военную помощь Израилю.

Несколько дней назад шеф Пентагона Ллойд Остин объявил, что на фоне обострения палестино-израильского конфликта США направляют в Восточное Средиземноморье авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Джеральд Форд" в качестве "меры сдерживания".

США также дополнительно размещают на Ближнем Востоке истребители F-35 и приняли меры по увеличению количества летных отрядов истребителей F-35, F-15, F-16 и A-10 в регионе.

Резкое обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября после нападения боевиков ХАМАС на Израиль и массированного ракетного обстрела израильской территории из сектора Газа. Группы палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию и сумели на короткое время взять под контроль ряд населенных пунктов и военных баз. В результате нападения ХАМАС в Израиле погибли более 1 тыс. человек, ранены 2,8 тыс. человек. Более сотни израильтян захвачены в заложники.

В ответ Израиль объявил, что страна находится в состоянии войны, и начал военную операцию против ХАМАС. По последним данным, число жертв ударов Израиля по сектору Газа превысило 830 человек, число раненых - 4,2 тыс. Также во вторник сообщалось, что примерно 1,5 тыс. тел боевиков ХАМАС были обнаружены на территории Израиля после того, как израильским военным удалось в основном вернуть контроль над югом страны.