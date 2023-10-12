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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:15

У Берлина пока нет доказательств иранской помощи ХАМАС в нападении на Израиль

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Власти Германии пока не располагают достоверными данными о том, что Иран мог оказывать помощь движению ХАМАС в его атаке на Израиль, заявил в четверг бундестагу канцлер Германии Олаф Шольц.

"У нас нет пока прочных доказательств того, что Иран оказывал конкретную оперативную помощь ХАМАС с этим нападением. Но нам ясно одно: без поддержки Ирана в последние несколько лет ХАМАС не был бы способен на это беспрецедентную атаку на израильскую территорию", - приводит слова канцлера телеканал NTV.

При этом он подверг критике реакцию Тегерана на события в регионе. Также Шольц заявил о поддержке Берлином Израиля, выразил готовность оказывать ему такую помощь, какую запросят израильские власти.

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Также Шольц сказал, что поддерживает контакт с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, который имеет каналы связи с руководством сектора Газа. Канцлер анонсировал разговор в четверг с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, беседу с эмиром Катара Тамимом ибн Хамадом ибн Халифой Аль Тани.

Он добавил, что немецкие власти запретят деятельность ХАМАС и связанных с ним организаций в Германии.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Затем группы палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию и сумели на короткое время взять под контроль ряд населенных пунктов и даже военных баз. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

Накануне телеканал CNN сообщал, что разведка США прилагает усилия к тому, чтобы доказать утверждения о причастности Ирана к обострению конфликта на Ближнем Востоке. В то же время представитель Белого дома Джон Кирби отмечал, что, хотя Иран давно поддерживает ХАМАС, данных о его причастности к нынешним событиям у Вашингтона нет.

Группа сенаторов США после обострения ближневосточного конфликта призвала вновь заморозить активы Ирана на сумму $6 млрд. Администрация США разморозила активы в рамках сделки, заключенной в прошлом месяце, которая обеспечила освобождение пяти американских заключенных в Иране.

ХАМАС Израиль Германия
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