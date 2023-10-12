США перебрасывают в Великобританию группу стратегических бомбардировщиков В-1B

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - На авиабазу Фэрфорд в Англии в четверг ожидается прибытие группы стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer "на фоне растущей глобальной нестабильности после эскалации на этой неделе израильско-палестинского конфликта", сообщила новостная служба Gloucestershire Live.

Точное количество прибывающих самолетов пока неизвестно. Американские бомбардировщики уже вылетели с авиабазы Дайс в штате Техас. Накануне обслуживающий персонал ВВС США, заранее переброшенный в Англию, провел очистку взлетно-посадочной полосы, отмечает издание.

Источники, подтвердившие изданию развертывание американских бомбардировщиков в Англии, не исключают, что B-1B могут быть задействованы в операции по демонстрации силы на Ближнем Востоке перед тем, как они приземлятся в Фэрфорде.