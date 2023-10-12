В Великобританию прибыла пара стратегических бомбардировщиков ВВС США

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Пара стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США в четверг после трансатлантического перелета совершила посадку на авиабазе Фэрфорд в Англии, сообщила новостная служба Gloucestershire Live.

В сообщении говорится, что бомбардировщики прибыли "на фоне растущей глобальной нестабильности после эскалации на этой неделе израильско-палестинского конфликта".

Американские бомбардировщики вылетели с авиабазы Дайс в штате Техас и в районе 16:00 по местному времени (19:00 по Москве) совершили посадку в графстве Глостершир.

Как отмечает издание, ожидается, что в ближайшие дни на авиабазу Фэрфорд могут прибыть еще два бомбардировщика B-1B Lancer.