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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Египет призвал Израиль не обстреливать сектор Газа у КПП в Рафахе

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Египет обратился к Израилю с призывом не наносить удары по палестинской территории у контрольно-пропускного пункта города Рафах, сообщает в четверг The National News со ссылкой на египетский МИД.

"Египет призвал Израиль избегать ударов по этому пункту на палестинской территории, чтобы (...) он мог служить транспортной артерией и спасательным кругом для поддержки наших палестинских братьев в секторе Газа ", - приводит издание выдержки из заявления внешнеполитического ведомства.

Там отметили, что КПП с палестинской стороны не выполняет свои основные функции из-за ударов Израиля. В Каире заявляют, что КПП Рафах между Египтом и сектором Газа открыт, и что он не закрывался ни на каком этапе с начала обострения конфликта. Вместе с тем The Washington Post 10 октября утверждала, что египетские власти приостановили работу КПП в Рафахе на границе Египта и сектора Газа.

В МИД Египта призвали все страны, а также региональные и международные организации, которые хотят передать гуманитарную помощь палестинцам в Газе, направлять ее в аэропорт Эль-Ариш на севере Синайского полуострова.

Arab News сообщает, что в четверг Иордания направила самолет с медикаментами для населения анклава. Отмечается, что по согласованию с египетскими властями самолет приземлится в Египте. Затем груз повезут в сектор Газа через Рафах.

Ранее в четверг Jerusalem Post со ссылкой на источники в египетских службах безопасности сообщило, что Египет, США, Катар и Турция на переговорах обсуждали идею доставки гуманитарной помощи через КПП Рафах между Газой и Синайским полуостровом.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Затем группы палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию и сумели на короткое время взять под контроль ряд населенных пунктов и даже военных баз. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

Хроника 07 – 12 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Египет Израиль сектор Газа
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