Тегеран и Эр-Рияд призвали исламский мир к единству

Они также требуют прекратить военные преступления против палестинцев

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Президент Ирана Ибрагим Раиси и саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман потребовали положить конец "военным преступлениям" в отношении палестинцев и подчеркнули важность единства исламского мира, сообщил замруководителя администрации Раиси по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди.

Его цитируют иранские СМИ.

Лидеры 45 минут беседовали по телефону. В результате Раиси и Мухаммед бен Салман согласились с необходимостью положить конец военным преступлениям против Палестины. Они также "подчеркнули важность исламского единства и выразили убеждение, что преступления режима при потакательстве со стороны США" могут иметь разрушительные последствия, отметил чиновник.

Наследный принц назвал сложившуюся ситуацию тревожной и опасной и подчеркнул, что нарушение прав палестинцев может привести к эскалации и дестабилизации в регионе.

Раиси также провел телефонный разговор с президентом Сирии Башаром Асадом. Президент Ирана при этом заявил, что "сегодня все исламские, арабские страны и все свободолюбивые люди в мире должны достичь серьезного консенсуса и укреплять сотрудничество с целью прекращения преступлений" Израиля против палестинцев и что "Иран пытается добиться такой координации как можно скорее", сообщили иранские СМИ.

По последним данным Минздрава ХАМАС, в секторе Газа погибли 1 354 человека, 6 049 получили ранения. ЦАХАЛ сообщил, что число жертв нападения на Израиль превысило 1300, в том числе 222 военнослужащих. Еще около 200 человек, по данным военных, взяты в заложники или пропали без вести.