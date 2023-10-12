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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Премьер Венгрии предложил предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что было бы справедливо предоставить Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз.

"Такой шаг и в интересах Евросоюза. Страны Восточной Европы, принятые в состав Евросоюза за последние 20 лет, добавили организации динамизм, энергию. И если этот процесс расширения не будет продолжен, Евросоюз потеряет конкурентоспособность", - сказал Орбан в четверг на совместном брифинге с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Телави в регионе Кахетия.

Орбан отметил, что в этой связи в Венгрии "очень разочарованы и рассержены" отказом Евросоюза более года назад предоставить Грузии статус кандидата, в то время как этот статус был предоставлен странам, которые "значительно отстают от Грузии по всем показателям".

"Мы обсудили с премьер-министром Гарибашвили вопросы глобальной безопасности и позиции наши совпадают - мир всегда лучше войны. Мы должны бороться в международной политике для скорейшего завершения войн подписанием мирных договоров, но мир пока далек от этих целей", - сказал Орбан.

Он сообщил, что в ходе визита в Грузию были подписаны межправительственные двусторонние соглашения по экономическому сотрудничеству, сельскому хозяйству и другим отраслям.

Орбан подчеркнул, что глубинные основы для дружбы между Грузией и Венгрией заложены в единой христианской традиции.

Премьер Венгрии в четверг завершает свой трехдневный официальный визит в Грузию.

Венгрия Грузия ЕС
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