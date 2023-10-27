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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:27

ЕС поддержит проевропейские реформы в Молдавии, Грузии и на Украине

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Евросоюз продолжит поддерживать Молдавию, Украину и Грузию в проведении проевропейских реформ, говорится в итоговом коммюнике саммита ЕС.

"Евросоюз продолжит тесно сотрудничать с Украиной, Молдавией и Грузией и поддерживать их усилия по проведению реформ на их европейском пути", - отмечается в нем.

На саммите было принято решение о том, что Брюссель будет поддерживать Молдавию в решении проблем, с которыми она сталкивается из-за событий на Украине.

В марте 2022 года Грузия подала заявку на членство в ЕС, но пока не получила статус кандидата.

Молдавия и Украина получили статус кандидатов на вступление в ЕС в июне 2022 года.

Евросоюз Молдавия Грузия Украина
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