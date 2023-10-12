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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Barrick в III квартале увеличил выпуск золота на 5%, меди – снизил на 9%

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Barrick Gold в III квартале 2023 года, по предварительным данным, произвел 1,039 млн унций золота, сообщила компания.

Это на 5% больше, чем в июле-сентябре прошлого года.

Продажи подросли на 3% до 1,027 млн унций.

Выпуск и продажи меди снизились на 9% и 16% до 112 млн фунтов и 101 млн фунтов соответственно.

Производство в III квартале было ниже ожиданий, особенно на руднике Pueblo Viejo, где задерживался ввод в эксплуатацию проекта расширения, отмечает Barrick. Однако компания все еще ожидает существенного роста объемов в IV квартале.

Средние цены на золото в III квартале составили $1928 за унцию, меди – $3,79 за фунт, сообщает Barrick.

Основные производственные показатели Barrick:

Показатель III кв. 2023 III кв. 2022 Динамика 9 месяцев 2023 9 месяцев 2022 Динамика
Производство золота, млн унций 1,039 0,988 5 % 3,000 3,021 -1 %
Продажи золота, млн унций 1,027 0,997 3 % 2,982 3,030 -2 %
Производство меди, млн фунтов 112 123 -9 % 307 344 -11 %
Продажи меди, млн фунтов 101 120 -16 % 291 346 -16 %

Barrick занимает 2-ю строчку в рейтинге крупнейших мировых золотодобытчиков. Золотые активы расположены в США, Танзании, Канаде, Конго, Мали, Папуа-Новой Гвинее, Доминикане, Кот-д'Ивуаре и Аргентине, медные - в Саудовской Аравии, Замбии и Чили.

Barrick золото
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