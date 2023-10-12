Barrick в III квартале увеличил выпуск золота на 5%, меди – снизил на 9%
Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Barrick Gold в III квартале 2023 года, по предварительным данным, произвел 1,039 млн унций золота, сообщила компания.
Это на 5% больше, чем в июле-сентябре прошлого года.
Продажи подросли на 3% до 1,027 млн унций.
Выпуск и продажи меди снизились на 9% и 16% до 112 млн фунтов и 101 млн фунтов соответственно.
Производство в III квартале было ниже ожиданий, особенно на руднике Pueblo Viejo, где задерживался ввод в эксплуатацию проекта расширения, отмечает Barrick. Однако компания все еще ожидает существенного роста объемов в IV квартале.
Средние цены на золото в III квартале составили $1928 за унцию, меди – $3,79 за фунт, сообщает Barrick.
Основные производственные показатели Barrick:
|Показатель
|III кв. 2023
|III кв. 2022
|Динамика
|9 месяцев 2023
|9 месяцев 2022
|Динамика
|Производство золота, млн унций
|1,039
|0,988
|5 %
|3,000
|3,021
|-1 %
|Продажи золота, млн унций
|1,027
|0,997
|3 %
|2,982
|3,030
|-2 %
|Производство меди, млн фунтов
|112
|123
|-9 %
|307
|344
|-11 %
|Продажи меди, млн фунтов
|101
|120
|-16 %
|291
|346
|-16 %
Barrick занимает 2-ю строчку в рейтинге крупнейших мировых золотодобытчиков. Золотые активы расположены в США, Танзании, Канаде, Конго, Мали, Папуа-Новой Гвинее, Доминикане, Кот-д'Ивуаре и Аргентине, медные - в Саудовской Аравии, Замбии и Чили.