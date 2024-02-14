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Barrick планирует в 2024 году произвести 3,9-4,3 млн унций золота

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Barrick Gold планирует в 2024 году произвести 3,9-4,3 млн унций золота при средних денежных затратах (TCC) $940-1020 на унцию, говорится в материалах компании.

В 2023 году Barrick произвел 4,054 млн унций золота при средних TCC $960 на унцию.

Производство меди ожидается на уровне 180-210 тысяч тонн (около 400-460 млн фунтов) в 2024 году против 420 млн фунтов в 2023 году.

Прогноз capex на текущий год - $2,5-2,9 млрд, включая поддерживающий capex $1,55-1,75 млрд.

Barrick занимает 2-ю строчку в рейтинге крупнейших мировых золотодобытчиков. Золотые активы расположены в США, Танзании, Канаде, Конго, Мали, Папуа-Новой Гвинее, Доминикане, Кот-д'Ивуаре и Аргентине, медные - в Саудовской Аравии, Замбии и Чили.

США Barrick Barrick Gold
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