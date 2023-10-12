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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Латвия решила закрыть два пункта пропуска на границе с Россией

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Правительство Латвии в четверг постановило закрыть два пункта пропуска на латвийско-российской границе - Виентули и Педедзе, сообщает агентство ЛЕТА.

Подготовившее проект постановления МВД Латвии указало, что Виентули - пункт пограничного контроля на латвийско-российской границе с самой низкой пропускной способностью.

МИД Латвии проинформирует Россию о принятом решении.

На латвийско-российской границе еще есть места пересечения в Терехово и Гребнево.

В середине сентября правительство Латвии решило приостановить работу пограничного пункта в Силене на латвийско-белорусской границе.

Латвия
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