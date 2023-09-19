Латвия закрыла один из двух действующих погранпереходов на границе с Белоруссией

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Латвия закрыла один из двух действующих контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Белоруссией, сообщил во вторник портал латвийского радио и телевидения LSM со ссылкой на решение правительства республики.

"В целях обеспечения безопасности государственной границы и предотвращения угрозы государству, связанной с нелегальной миграцией, приостановлена работа пункта пропуска Силене (с белорусской стороны - "Урбаны" - ИФ) на латвийско-белорусской границе", - говорится в сообщении.

"Чтобы существенно не влиять на грузоперевозки, а также на срочно необходимые поездки, связанные с постоянным выполнением трудовых отношений, гуманитарными соображениями, форс-мажорными обстоятельствами, на латвийско-белорусской границе продолжит работу один пункт пропуска - Патерниеки (с белорусской стороны - "Григоровщина" - ИФ)", - отмечает портал LSM.

Сообщается также, что за последние шесть дней сотрудники Госпогранслужбы Латвии предотвратили попытку 894 человек незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу. Как отмечается в обосновании к постановлению правительства о приостановке работы КПП, который цитирует портал, "фактически, давление нелегальной иммиграции утроилось за краткий период".

До настоящего времени на латвийско-белорусской границе действовали два пункта пропуска на автомобильных дорогах (Силене и Патерниеки) и один на железной дороге. Три пункта пропуска закрыты. Их закрытие Латвия объясняет также противодействием потоку нелегальных иммигрантов из Белоруссии.

В Латвии считают, что закрытие КПП в Силене будет способствовать перераспределению ресурсов пограничников для охраны зеленой границы.

Между тем Литва с 18 августа закрыла для движения пограничные пункты пропуска "Шумскас" (с белорусской стороны - "Лоша") и "Твярячюс" ("Видзы") на границе с Белоруссией. Правительство Литвы мотивировало принятие этого решения геополитической обстановкой и необходимостью снижения уровня угроз. После закрытия "Шумскаса" и "Твярячюса" остаются открытыми четыре пункта пересечения границы с Белоруссией: "Мядининкай" ("Каменный лог"), "Лаворишкес" ("Котловка"), "Райгардас" ("Привалка") и "Шальчининкай" ("Бенякони").

В Польше с апреля 2022 года действует запрет на перемещение через границу белорусских и российских грузовиков, а с июня 2023 года к ним добавились еще и зарегистрированные в Белоруссии и РФ прицепы.