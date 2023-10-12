Макрон сообщил, что в Израиле погибли 13 французов

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон в телевизионном обращении к нации по случаю трагических событий в Израиле сообщил, что во время атаки ХАМАС погибли 13 французских граждан.

"На данный момент тринадцать наших соотечественников умерли во время этих атак. Со времени теракта в Ницце в 2016 году террористами никогда не было убито столько французов", - сказал Макрон в четверг вечером в выступлении из Елисейского дворца.

Президент также выразил беспокойство относительно судьбы 17 французов, взрослых и детей, считающихся пропавшими без вести, часть из которых, по его мнению, находится среди заложников террористов. Он пообещал сделать все возможное для их освобождения, какой бы национальности они ни были.

По словам Макрона, события в Израиле и Палестине будут иметь последствия далеко за пределами региона, и затронут в том числе и Францию. Они особенно коснутся французов иудаистского вероисповедания, отметил глава государства. "Наш первый долг обеспечить их безопасность и безопасность всех наших граждан на национальной территории и не допускать ни единого антисемитского слова или действия", - заявил французский лидер. Он добавил, что республика будет безжалостна с любым носителем ненависти.

Макрон сообщил, что уже 7 октября он поручил правительству усилить защиту школ, мест отправления культа и культурных центров. Задействованы 10 тыс. полицейских и жандармов, а также армия в рамках антитеррористической операции "Дозорный".

"Мы также проявляем абсолютную бдительность относительно выражений ненависти в социальных сетях, и, разумеется, террористических угроз", - заверил президент.