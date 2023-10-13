Что случилось этой ночью: пятница, 13 октября

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Великобритания направит военных в Средиземноморье. Группировка, состоящая из противолодочного Boeing P-8 Poseidon, двух военных кораблей Lyme Bay и Argus, трех вертолетов Merlin и роты морской пехоты, "будет находиться в состоянии готовности для оказания практической поддержки Израилю и партнерам в регионе, а также для обеспечения сдерживания и безопасности", заявили в канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака.

- Жертвами израильских ударов по сектору Газа стали 1,5 тыс. человек. По данным телеканала "Аль-Джазира", более 6,6 тыс. человек получили ранения.

- Макрон сообщил о гибели в Израиле 13 французов. Президент Франции также выразил беспокойство относительно судьбы 17 граждан страны, взрослых и детей, считающихся пропавшими без вести, часть из которых, по его мнению, находится среди заложников ХАМАС.

- Взрывное устройство сработало при падении украинского БПЛА на окраине Брянска, заявил губернатор Александр Богомаз. Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух беспилотников ВСУ над Белгородской и Брянской областями.

- Лидер республиканцев в палате представителей США Стив Скализ отозвал кандидатуру на пост спикера. Он добился выдвижения по итогам голосования на закрытой встрече Республиканской партии.

- Сборная России по футболу победила Камерун в товарищеском матче. Единственный гол на 40-й минуте забил Федор Чалов. Российская сборная находится под санкциями ФИФА и УЕФА и может участвовать только в товарищеских встречах.