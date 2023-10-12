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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Палестинцы сообщают о более 1,5 тыс. погибших от израильских ударов по Газе

Палестинцы сообщают о более 1,5 тыс. погибших от израильских ударов по Газе
Фото: Fatima Shbair/Getty Images

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Удары, которые Израиль с субботы наносит по сектору Газа, привели к гибели 1537 человек, сообщает "Аль-Джазира" со ссылкой на палестинские медслужбы.

Кроме того, более 6,6 тыс. человек получили ранения.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Затем группы палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию и сумели на короткое время взять под контроль ряд населенных пунктов и даже - военных баз. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

Израиль сектор Газа
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