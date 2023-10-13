Путин заявил, что Израиль подвергся жестокой атаке и имеет право на защиту

Президент РФ Владимир Путин перед заседанием Совета глав государств СНГ Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Израиль подвергся жестокой атаке, имеет право на защиту, заявил президент РФ Владимир Путин.

"(Израиль - ИФ), безусловно, мы тоже видим же это, подвергся беспрецедентной по своей жестокости атаке. И конечно, имеет право на защиту, имеет право на то, чтобы обеспечить свое мирное существование", - заявил Путин, выступая на заседании в узком составе саммита СНГ.

"Сейчас главное все-таки остановить кровопролитие. Более чем востребованы коллективные усилия в интересах скорейшего прекращения огня и стабилизации обстановки "на земле". Россия готова к координации со всеми конструктивно настроенными партнерами. Мы исходим из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров. Их целью должна стать реализация ооновской "формулы двух государств", предполагающей создание независимого палестинского государства со столицей в восточном Иерусалиме, сосуществующем в мире и безопасности с Израилем", - сказал Путин.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Затем группы палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию и сумели на короткое время взять под контроль ряд населенных пунктов и даже - военных баз. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.