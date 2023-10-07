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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:46

Нетаньяху заявил, что Израиль оказался в состоянии войны с ХАМАС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в субботу заявил, что нападение ХАМАС на Израиль означает войну, и пообещал, что из нее израильтяне выйдут победителями.

"Я отдал приказ провести широкую мобилизацию резервов, чтобы отплатить врагу на войне - той, которой он еще не видывал. Мы на войне, и мы будем триумфаторами. Первым делом я распорядился очистить от террористов районы, в которые они пробрались, и этот процесс идет", - приводит его слова интернет-издание Ynet news.

Как сообщила газета The Times of Israel, "палестинские террористы в секторе Газа в субботу утром нанесли ракетный удар по южным и центральным районам Израиля". Также стало известно, что десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля. В ХАМАС впоследствии утверждали, что захватили 35 израильских граждан.

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По последним данным, в Израиле погибли не менее шести человек, ранения получили примерно 300 человек.

По оценкам израильской полиции, до 60 боевиков сейчас действует в 14 районах Израиля. В армии обороны Израиля сообщили, что направляют множество сотрудников сил безопасности на юг страны.

Ранее лидер ХАМАС Исмаил Хания выступил с официальным заявлением, согласно которому движение выступило в защиту мечети Аль-Акса в Иерусалиме, святых мест и палестинских заключенных.

В свою очередь в ливанском шиитском движении "Хезболла" заявили, что действия ХАМАС против Израиля - сигнал всем, кто ищет нормализации отношений с этой страной. В "Хезболле" добавили, что поддерживают контакт с палестинцами в связи с нынешней ситуацией.

Израиль Биньямин Нетаньяху ХАМАС
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