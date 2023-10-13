В Иране и Ираке идут демонстрации в поддержку палестинцев

В Иордании начался марш к границе с Израилем

В Тегеране и других городах Ирана в пятницу проходят демонстрации в защиту палестинцев и с осуждением Израиля, сообщает Mehr.

К митингам в иранской столице присоединились командующий Корпусом Стражей Исламской революции Хоссейн Салами и лидер шиитов Нигерии Ибрагим Закзаки. Собравшиеся несут флаги Ирана, Палестины и ливанского шиитского движения "Хезболла".

Также в пятницу десятки тысяч людей собрались на площади Тахрир в Багдаде в ответ на призыв влиятельного иракского шиитского богослова Муктады ас-Садра. В Иордании сотни человек начали марш к границе с Израилем в знак поддержки палестинцев. В Индонезии лидеры исламской общины призвали молиться во всех мечетях за мир и безопасность палестинцев.

Позднее в пятницу демонстрации солидарности с палестинцами ожидаются в Ливане, Сирии и других арабских странах.