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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

В Пекине совершено нападение на сотрудника посольства Израиля

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - МИД Израиля сообщил, что в Пекине при невыясненных обстоятельствах было совершено нападение на сотрудника израильского посольства, ему потребовалась госпитализация, передает АР.

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Руководство Китая это заявление пока не прокомментировало.

В МИД Израиля сообщили журналистам, что нападение было совершено не на территории дипмиссии. Пострадавший находится в больнице в стабильном состоянии. Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

Других подробностей в МИД не раскрыли, в том числе не было названо имя пострадавшего. Дипломаты пытаются выяснить мотив напавшего и другие обстоятельства случившегося.

АР отмечает, что инцидент произошел после того, как руководство Израиля официально раскритиковало Пекин за недостаточно жесткую реакцию на нападение ХАМАС на израильтян. Агентство также напомнило, что мусульман всего мира призвали после пятничных молитв выйти на акции солидарности с палестинцами.

МИД Пекин ХАМАС Израиль Китай
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