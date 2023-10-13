Лукашенко заявил, что молодые политики СНГ не справятся с актуальными вызовами

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Решить стоящие перед странами СНГ проблемные вопросы способны только опытные политики, молодежи это вряд ли по плечу, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявил об этом на саммите СНГ в Бишкеке, его цитирует его пресс-служба.

"Опыт и знания у нас есть. Нынешняя молодежь вряд ли справится. Большинство из них уже не понимают многих ценностей и выгод, которые нас объединяли и пока что объединяют теперь", - заявил Лукашенко.

"Осуществим это, и к нам вновь присоединятся те, кто сегодня видит решение своих вопросов где-то там, за океаном. А там вообще слабо представляют, где находятся наши страны", - заметил он.