Citigroup получил выручку и чистую прибыль в III квартале лучше ожиданий

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Американский банк Citigroup Inc. в третьем квартале 2023 года нарастил чистую прибыль и выручку, при этом оба показателя оказались лучше ожиданий аналитиков.

Как говорится в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в июле-сентябре составила $3,55 млрд, или $1,63 в расчете на акцию, по сравнению с $3,48 млрд, или $1,63 на акцию, за аналогичный период 2022 года.

Квартальная выручка банка повысилась на 9%, до $20,14 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль Citigroup в минувшем квартале на уровне $1,23 на акцию и выручку в размере $19,3 млрд.