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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Импорт золота в Индию в сентябре вырос на 7% г/г до $4,1 млрд

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Индия в сентябре 2023 года импортировала золота на $4,111 млрд. Об этом говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны.

Это на 7% больше, чем в сентябре прошлого года, хотя на 17% меньше, чем в августе текущего.

Всего по итогам 9 месяцев текущего года импорт золота в Индию составил $28,88 млрд, что примерно соответствует уровню прошлого года (рост на 1%).

Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя его сама.

Индия золото
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