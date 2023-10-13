Импорт золота в Индию в сентябре вырос на 7% г/г до $4,1 млрд

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Индия в сентябре 2023 года импортировала золота на $4,111 млрд. Об этом говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны.

Это на 7% больше, чем в сентябре прошлого года, хотя на 17% меньше, чем в августе текущего.

Всего по итогам 9 месяцев текущего года импорт золота в Индию составил $28,88 млрд, что примерно соответствует уровню прошлого года (рост на 1%).

Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя его сама.