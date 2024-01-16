Импорт золота в Индию в 2023 году увеличился на 16%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Импорт золота в Индию по итогам 2023 года вырос на 16% и составил $42,58 млрд, говорится в материалах Минторговли и промышленности страны.

В декабре Индия импортировала золота на $3,03 млрд. Это на 12% меньше, чем в ноябре 2023 года, но в 2,6 раза больше, чем в декабре 2022 года.

Во многом рост импорта в денежном выражении год к году объясняется динамикой цен на золото. Данные на конец 2023 года власти пока не раскрыли, но, например, за январь-октябрь импорт золота в натуральном выражении рос всего на 2%, до 630 тонн, тогда как в денежном - на 12%.

"Высокие цены и скромный спрос оказывали давление на объем импорта золота, несмотря на то, что в стоимостном выражении он вырос", - писала в декабре аналитик World Gold Council Кавита Чако. По ее подсчетам, в последние два года объемы импорта в натуральном выражении были на 14% меньше, чем в среднем в доковидных 2015-2019 годах, хотя в денежном выражении за счет роста цен на золото они подскочили на 35%.

"Увеличение объема импорта в третьем и начале четвертого кварталов могло быть связано с сезоном праздников, - отмечает аналитик. - Но этот тренд не стал устойчивым".

Индия - один из крупнейших потребителей золота в мире, но почти не производит его сама.