Израильская артиллерия открыла ответный огонь по территории Ливана

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Артиллерия и танки Армии обороны Израиля в пятницу вечером открыли огонь по территории Ливана, сообщают израильские СМИ.

В ЦАХАЛ пояснили, что военные ведут ответный огонь после обстрела израильского населенного пункта из Ливана.

Израильская армия в последние дни проводит подготовку к возможной наземной операции в секторе Газа. В этой ситуации военные также уделяют пристальное внимание контролю границы с Ливаном, на территории которого базируется враждебно относящаяся к Израилю шиитская группировка "Хезболла".