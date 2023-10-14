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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

Военные Израиля уничтожили несколько человек при попытке проникнуть в страну из Ливана

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу пресекла попытку проникновения "группы террористов" с территории Ливана, сообщает The Arab News со ссылкой на представителя израильских вооруженных сил.

"Военные выявили группу террористов, которая пыталась проникнуть из Ливана на территорию Израиля. Беспилотник нанес по ним удар, несколько террористов погибли", - сообщил представитель ЦАХАЛа.

Накануне в ливанской шиитской группировке "Хезболла" заявили о полной готовности в "подходящее время" оказать поддержку базирующемуся в секторе Газа движению ХАМАС в его противостоянии с Израилем.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на юг Израиля. В ответ на это ЦАХАЛ приступил к проведению военной операции против ХАМАС. Предполагается, что в настоящее время израильские военные готовятся к наземной операции в секторе Газа.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Ракетный удар по высотным зданиям в секторе Газа
Хроника 07 – 14 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Ливан ХАМАС
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