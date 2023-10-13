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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Отправка американского авианосца "Эйзенхауэр" в Средиземноморье перенесена

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Отправка американской авианосной ударной группы во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower в район Средиземного моря, планировавшаяся в пятницу с военно-морской базы Норфолк в штате Вирджиния, задерживается, сообщил местный телеканал 13News Now со ссылкой на ВМС США.

ВМС не уточняют причины задержки с отправкой авианосца. Указывается лишь, что он выйдет с базы в скором времени, отметила дочерняя станция телевизионной компании ABC.

Как сообщали ВМС США, на текущей неделе на фоне палестино-израильского конфликта к берегам Израиля уже подошла американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford, находящаяся в Восточном Средиземноморье.

Вторая авианосная группа может прибыть в регион только через две недели.

По словам американских официальных лиц, USS Eisenhower направляется в Средиземное море для смены USS Gerald Ford, который находится в регионе с середины июня. Однако оба авианосца при необходимости могут остаться там на какое-то время для усиления группировки американских сил.

США
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