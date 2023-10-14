Отправку USS Eisenhower в Средиземноморье отложили для повышения его готовности

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Задержка отправки американской авианосной ударной группы во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower в район Средиземного моря, который должен был выйти накануне с военно-морской базы Норфолк в штате Вирджиния, вызвана необходимостью его дополнительной подготовки, сообщили ВМС США.

"Отправление было отложено, чтобы гарантировать, что корабль будет в максимальной готовности, когда он присоединится к частям ударной группы", - заявила офицер по связям с общественностью 2-го оперативного флота США Лара Боллинджер.

При этом ВМС США не уточнили, когда авианосец отправится в поход.

Тем временем в пятницу в море своевременно вышли эсминец USS Gravely и крейсер USS Philippine Sea, входящие в состав авианосной ударной группы.

Как сообщали ВМС США, на текущей неделе на фоне палестино-израильского конфликта к берегам Израиля уже подошла американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford, находящаяся в Восточном Средиземноморье.

Предполагается, что вторая авианосная группа может прибыть в регион только через две недели.

По словам американских официальных лиц, USS Eisenhower направляется в Средиземное море для смены USS Gerald Ford, который находится в регионе с середины июня. Однако оба они при необходимости могут остаться там на какое-то время для усиления группировки американских сил.