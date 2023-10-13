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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Fox News сообщил о попытках ХАМАС не допустить эвакуацию из Газы

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - ХАМАС препятствует эвакуации мирных граждан из наиболее опасных районов сектора Газа перед ожидаемыми ударами израильской армии по территории анклава, сообщает Fox News со ссылкой на местный дипломатический источник.

Представители ХАМАС заявили Fox News, что эта информация источников телеканала не соответствует действительности.

Израильская армия в последние дни проводит подготовку к возможной наземной операции в секторе Газа.

Ранее в ООН сообщили, что израильские военные предписали около 1,1 млн палестинцев в секторе Газа переместиться на юг анклава в течение следующих 24 часов.

Представитель генсека ООН Стефана Дюжаррик заявил, что организация "считает невозможным, чтобы такое перемещение произошло без разрушительных гуманитарных последствий". По его словам, ООН настоятельно призывает отменить такое распоряжение во избежание превращения трагедии "в катастрофическую ситуацию".

В ЦАХАЛ признали, что для эвакуации может потребоваться больше времени.

Хроника 07 – 13 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
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