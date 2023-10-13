ЦАХАЛ признал, что эвакуация жителей с севера Газы может занять несколько дней

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Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Израильская армия признала, что эвакуация палестинцев из северной части сектора Газа может продлиться дольше 24 часов, сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари.

"Мы понимаем, что эвакуация займет несколько дней", - заявил Хагари.

"Мы пытаемся выделить время, прилагаем много усилий и понимаем, что это будет дольше 24 часов", - добавил он.

Хагари заявил, что ответственность за страдания мирных жителей, которые не эвакуируются из северной части анклава, лежит на палестинском движении ХАМАС.

"ХАМАС использует жителей сектора Газа, навлекая на них катастрофу и призывая их не прислушиваться к рекомендациям ЦАХАЛ в это время", - приводит издание слова представителя израильских военных.

Кроме того, по словам Хагари, ЦАХАЛ "готовится к следующему этапу войны" и "настроен проводить операцию по всему Ближнему Востоку и везде, где есть необходимость в обеспечении безопасности".

Комментируя информацию ХАМАС о погибших пленных в результате авиаударов Израиля по Газе, представитель ЦАХАЛ заявил: "ХАМАС распространяет много заявлений, мы будем сообщать только достоверные данные".

Ранее в ООН сообщили, что израильские военные предписали около 1,1 млн палестинцев в секторе Газа переместиться на юг анклава в течение следующих 24 часов. Представитель генсека ООН Стефана Дюжаррик заявил, что организация "считает невозможным, чтобы такое перемещение произошло без разрушительных гуманитарных последствий". По его словам, ООН настоятельно призывает отменить такое распоряжение во избежание превращения трагедии "в катастрофическую ситуацию".

В свою очередь движение ХАМАС призывает палестинцев игнорировать требование Израиля к 1,1 млн жителей сектора Газа уйти на юг анклава. "Мы призываем (...) оставаться непоколебимыми в намерении не покидать свои дома и проявить твердость перед лицом этой отвратительной психологической войны, которую ведут оккупанты", - заявили в ХАМАС.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Затем группы палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию и сумели на короткое время взять под контроль ряд населенных пунктов и даже военных баз. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.