Профсоюз UAW заявил, что может объявить о новых забастовках в США в любой момент

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Американский профсоюз работников автомобильной отрасли United Auto Workers (UAW) может объявить о новых забастовках в любое время, заявил глава профсоюза Шон Фейн.

"Мы вступаем в новую фазу этой борьбы, и она требует нового подхода", - цитирует Фейна MarketWatch.

В среду UAW неожиданно объявила о забастовке на заводе Ford Motor в штате Кентукки, где работают 8,7 тыс. человек. Предприятие в Луисвилле, где выпускаются модели F-Series Super Duty, Ford Expedition и Lincoln Navigator, является крупнейшим для Ford и ежегодно продает автомобили на $25 млрд.

Акция профсоюза началась 15 сентября на предприятиях сразу всех трех крупнейших автопроизводителей США. Сторонам пока не удается прийти к компромиссу. Кумар Галхотра из Ford заявил в пятницу, что компания достигла предела того, что может предложить профсоюзу.

"Мы сможем заставить их шевелиться угрозами забастовок, - сказал Фейн. - Мы изменили правила, и теперь правило только одно: раскошеливайтесь".