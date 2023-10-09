Профсоюз UAW объявил о "поворотной" победе в переговорах с GM

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Профсоюз работников автомобильной отрасли United Auto Workers (UAW) не стал расширять забастовку на новые предприятия после продвижения в переговорах с General Motors Co. (GM), которое глава UAW Шон Фейн назвал "поворотной" победой.

По словам Фейна, GM согласилась, что сотрудники предприятий компании по выпуску электромобильных аккумуляторов должны подпадать под трудовое соглашение, которое автопроизводитель заключит с профсоюзом.

Будущее сотрудников этих предприятий, которые в основном являются СП GM с иностранными компаниями, было одним из ключевых предметов разногласий в ходе переговоров, отмечает MarketWatch.

Представитель GM сообщил изданию, что переговоры с профсоюзом продолжаются.

"Нашей целью остается заключение соглашения, которое вознаградит наших сотрудников и позволит GM оставаться успешной в будущем", - сказал представитель компании.

Акция профсоюза началась 15 сентября на предприятиях сразу всех трех автопроизводителей. На первом этапе она коснулась завода Ford Motor Co. в Мичигане, предприятия GM в Миссури и Stellantis в Огайо. Затем она была расширена на 38 распределительных центров GM и Stellantis в 20 штатах США, а в дальнейшем к ней присоединились работники сборочного предприятия Ford в Чикаго и завода GM в Мичигане.

Фейн сообщил, что профсоюз был готов начать забастовку на предприятии GM в Арлингтоне (Техас) в пятницу, но отказался от этого плана после того, как компания пошла на уступки.

В воскресенье также стало известно, что сотрудники заводов Mack Trucks (принадлежит Volvo Trucks) проголосовали против пятилетнего контракта, предложенного автопроизводителем, и выйдут на забастовку в понедельник.

UAW представляет порядка 4 тысяч сотрудников Mack в трех штатах.